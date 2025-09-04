Poljski predsednik Navrocki ubeđivao Trampa da ne veruje Putinu

Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je danas u Vašingtonu da je tokom susreta u Beloj kući ubeđivao američkog predsednika Donalda Trampa da ne treba da veruje predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i da će rat zaustaviti samo dalja vojna pomoć Ukrajini i nove sankcije protiv Rusije. „Kategorično sam rekao u razgovoru sa američkim predsednikom da ne verujem Putinu. Poljska sa Rusijom ima samo loša iskustva. Stav Poljske i cele Evrope jeste da su potrebne nove