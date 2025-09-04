Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Lisabonska žičara Glorija, popularna među turistima, danas je iskočila iz šina.

Poginule su tri osobe, a još najmanje dvadeset ljudi je povređeno. Devet povređenih je u teškom stanju. Poznata žuta žičara, slična tramvaju, iskočila je iz šina u poslepodnevnim satima, prenosi Index. JUST IN: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025 Uzroci nesreće za sada nisu poznati, ali fotografije sa mesta nesreće prikazuju uništenu žičaru. Publico piše da ovo nije prvo
"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Među stradalima ima stranaca: Ambasada Srbije u Portugaliji još nema informacije da li među poginulima ima naših državljana

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima i dete (foto/video)

Dešifrovanje Kine: Supersila želi da prestigne SAD

Masovno trovanje na ekskurziji: U Budvi?! Učenicima pozlilo posle obroka u hotelu: Prošli pakao, sami kupovali lekove od 25 evra, čekaju se nalazi

"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Kineska parada moći: Šta je Si Đinping hteo da poruči vojnim defileom u Pekingu: Jedna rečenica odjeknula je svetom

Muškarac pronađen krvav u kolima: Epilog tuče u Prokuplju: Uhapšeni otac i sinovi koji su se hvalili da su ga prebili

