Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, ima mrtvih

Lisabonska žičara Glorija, popularna među turistima, danas je iskočila iz šina.

Poginule su tri osobe, a još najmanje dvadeset ljudi je povređeno. Devet povređenih je u teškom stanju. Poznata žuta žičara, slična tramvaju, iskočila je iz šina u poslepodnevnim satima, prenosi Index. JUST IN: Lisbon’s iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025 Uzroci nesreće za sada nisu poznati, ali fotografije sa mesta nesreće prikazuju uništenu žičaru. Publico piše da ovo nije prvo