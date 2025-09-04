Srbija poražena i sada težim putem idemo do završnice

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Srbija poražena i sada težim putem idemo do završnice

Košarkaši Srbije su u Rigi u poslednjem kolu grupe A Prvenstva Evrope izgubili od Turske sa 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) i sada u osmini finala igramo protiv Finske.

Imamo teži put do završnice, ali svakako nije ništa izgubljeno. Srbija na ovom meču igrala samo sa deset igrača, pošto pored Bogdana Bogdanovića koji je otputovao u Ameriku posle povrede, van tima bio i Tristan Vukčević. Na startu su izabranici Svetislava Pešića poveli sa 9:3, ali su zatim Turci zaigrali znatno bolje. Poveli su 19:11, ali pet poena Filipa Petruševa i dva Nikole Jokića su doneli 19:18 na kraju prve deonice. Turci su u prva dva minuta druge četvrtine
