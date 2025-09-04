Đurić izrazio saučešće povodom tragedije u Lisabonu, povređenima poželeo brz oporavak

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je u svoje i u ime Srbije saučešće porodicama žrtava nesreće u Lisabonu koja se dogodila kada je žičara iskliznula iz šina, a svim povređenima je poželeo brz i potpun oporavak. "Pogođen tugom i žalošću nakon što sam saznao za tragediju u žičari Glorija u Lisabonu.

Izražavam najdublje saučešće porodicama koje su izgubile svoje voljene, mom kolegi Paulu Rangelu i narodu Portugala u ovom teškom trenutku. Narod Srbije tuguje sa vama, stoji uz vas i želi svim povređenima brz i potpun oporavak", napisao je on na društvenoj mreži X. U Lisabonu je u sredu došlo do nesreće kada je uspinjača iskliznula iz šina, i tom prilikom poginulo je 15 osoba, dok je najmanje 23 povređeno od kojih pet teško. Ambasada Srbije u toj zemlji saopštila