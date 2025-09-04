Nole nema dilemu: Lakše mi je da igram protiv Alkaraza nego Sinera

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Nole nema dilemu: Lakše mi je da igram protiv Alkaraza nego Sinera

Približava se početak polufinala US opena između Novaka i Đokovića i Karlosa Alkaraza, koji je zakazan za petak (21.00), a tim povodom govorio je i najbolji teniser svih vremena.

Nole je otkrio da mu više leži Španac, napominjući da rezultati to najbolje pokazuju u poslednje vreme. "Pa može da se kaže da mi trenutno više leži stil igre Alkarasa. Tako je ispalo u poslednjih nekoliko sezona. To se i vidi kroz mečeve koje smo igrali. Šta ja znam... Kad sam fizički spreman i igram svoj vrhunski tenis, verujem da imam šansu protiv obojice. Ali moram ozbiljno da zapnem, da guram telo do krajnjih granica samo da bih došao do tih okršaja, a onda...
