Ovo je bitno za Srbiju: Slovenija pobedila Izrael i poslala Francuze na "orlove"

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Euronews
Ovo je bitno za Srbiju: Slovenija pobedila Izrael i poslala Francuze na "orlove"

Košarkaši Slovenije ostvarili su i treću zaredom pobedu u Grupi D Eurobasketa, ovaj put pao je favorizovani Izrael sa 106:96.

Izrael je tako četvrti u grupi i igraće protiv prvoplasirane ekipe grupe D, a još važnije za Srbiju je što je ovom pobedom Slovenije, Francuska ostala na prvom mestu grupe C i biće protivnik Srbiji u četvrtfinalu, ako obe ekipe budu prethodno slavile. Takođe ovo je bio okršaj dve NBA zvezde Luke Dončića i Denije Avdije, ovaj put mnogo uspešniji je bio slovenački košarkaš, koji je meč završio sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija i najzaslužniji je za trijumf
