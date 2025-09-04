Premijer Macut uputio saučešće Portugalu: Srbija saoseća sa porodicama nastradalih u Lisabonu

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Premijer Macut uputio saučešće Portugalu: Srbija saoseća sa porodicama nastradalih u Lisabonu
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas, u ime Vlade Republike Srbije kao i u svoje lično ime, telegram saučešća predsedniku Vlade Republike Portugala Luišu Montenegru povodom strašne tragedije koja se dogodila 3. septembra 2025. godine na žičari „Glorija“ u Lisabonu. „Želeo bih da Vam uputim izraze najdubljeg saučešća u ovom tragičnom trenutku za Republiku Portugaliju. Republika Srbija i naš narod saosećaju sa Vama u bolu i tuzi. Naše
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Naslovi.ai pre 6 minuta
Nesreća na žičari u Lisabonu mogla bi da utiče na gradske izbore u oktobru

Nesreća na žičari u Lisabonu mogla bi da utiče na gradske izbore u oktobru

Radio 021 pre 26 minuta
Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

Blic pre 25 minuta
Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i trudnica (foto, video)

Blic pre 26 minuta
Portugalski premijer se oglasio o tragediji u Lisabonu: Najnovije informacije o nesreći koja je šokirala svet

Portugalski premijer se oglasio o tragediji u Lisabonu: Najnovije informacije o nesreći koja je šokirala svet

Telegraf pre 5 minuta
Premijer Portugala:U nesreći uspinjače u Lisabonu poginulo 16 ljudi, 5 u teškom stanju

Premijer Portugala:U nesreći uspinjače u Lisabonu poginulo 16 ljudi, 5 u teškom stanju

RTV pre 1 sat
"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada…

"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Republike SrbijePortugalLisabonsaučešćeTragedijaĐuro Macut

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Tramp vrlo nezadovoljan zbog toga što EU kupuje rusku naftu

Zelenski: Tramp vrlo nezadovoljan zbog toga što EU kupuje rusku naftu

Danas pre 31 minuta
Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Naslovi.ai pre 6 minuta
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i međunarodne obaveze

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci i međunarodne obaveze

Naslovi.ai pre 16 minuta
Nebenzja: Za trajan mir u Ukrajini potrebno priznati nove teritorijalne realnosti

Nebenzja: Za trajan mir u Ukrajini potrebno priznati nove teritorijalne realnosti

RTV pre 6 minuta
Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

Fon der Lajen: Radimo na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i jačanju odbrane EU

RTV pre 25 minuta