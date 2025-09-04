Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Hot sport pre 11 minuta
Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Reprezentacija Srbije u osmini finala protiv Finske! Izabranici Svetislava Pešića doživeli su sinoć poraz od selekcije Turske rezultatom 95:90 i tako zauzeli drugo mesto u grupi A.

S druge strane, reprezentacija Finske nakon poraza od Nemačke, sa trećeg mesta u grupi B izlazi na megdan Srbiji. Protivnici Srbije nisu ni malo naivan rival. U grupnoj fazi Eurobasketa zabeležili su tri pobede (Švedska, Velika Britanija, Crna Gora) i dva poraza (Litvanija i Nemačka). Kada je u pitanju naša reprezentacija, igrači Srbije imaju skor od četiri pobede (Estonija, Portugalija, Letonija, Češka) i jednog poraza (Turska). SUSIJENGI #EuroBasket
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Hot sport pre 11 minuta
Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Hot sport pre 11 minuta
Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Hot sport pre 11 minuta
„Vidimo se kasnije“ – Bogdan poslao moćnu poruku

„Vidimo se kasnije“ – Bogdan poslao moćnu poruku

Sputnik pre 41 minuta
Bogdan Bogdanović poslao dve poruke posle poraza Srbije od Turske

Bogdan Bogdanović poslao dve poruke posle poraza Srbije od Turske

Danas pre 11 minuta
„To nisu dobre vesti“: Mediji u Nemačkoj o porazu Srbije od Turske

„To nisu dobre vesti“: Mediji u Nemačkoj o porazu Srbije od Turske

Danas pre 11 minuta
Poznato kad će Đoković sutra na teren

Poznato kad će Đoković sutra na teren

Sportski žurnal pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEurobasketLitvanijaČeškaEstonijaLetonijaPortugalVelika BritanijaNemačkaŠvedskaFinskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Radio 021 pre 16 minuta
Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

BBC News pre 21 minuta
Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

RTV pre 30 minuta
Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

RTS pre 21 minuta
Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

RTS pre 46 minuta