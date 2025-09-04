Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) Nole sve nasmejao: Možda Kirjos može da me napije!

Reprezentacija Srbije u osmini finala protiv Finske! Izabranici Svetislava Pešića doživeli su sinoć poraz od selekcije Turske rezultatom 95:90 i tako zauzeli drugo mesto u grupi A.

S druge strane, reprezentacija Finske nakon poraza od Nemačke, sa trećeg mesta u grupi B izlazi na megdan Srbiji. Protivnici Srbije nisu ni malo naivan rival. U grupnoj fazi Eurobasketa zabeležili su tri pobede (Švedska, Velika Britanija, Crna Gora) i dva poraza (Litvanija i Nemačka). Kada je u pitanju naša reprezentacija, igrači Srbije imaju skor od četiri pobede (Estonija, Portugalija, Letonija, Češka) i jednog poraza (Turska). SUSIJENGI #EuroBasket