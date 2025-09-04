Nole: Protiv Alkaraza i Sinera? Osećam da je nefer borba…

Novaka Đoković u polufinalu US opena očekuje duel protiv Karlosa Alkaraza.

Biće to njihov deveti međusobni meč. Srbin vodi 5:3 u pobedama, a dobio je Španca u poslednja dva meča, u finalu Olimpijskih igara u Parizu i u četvrtfinalu Australijan opena. U prethodna dva polufinala na gren slemovima Novak je u ovoj fazi takmičenja izgubio od Janika Sinera. Da li vam je draže što sada igrate protiv Alkaraza u polufinalu, a ne protiv Sinera? Deluje da vam više leži. „Pa može se reći. Poslednjih nekoliko godina je to slučaj. Vidi se po