Đukanović: Ćacilend bio ključ pobede nad „obojenom revolucijom“

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović ocenio je da je formiranje Ćacilenda bio ključ u pobedi nad obojenom revolucijom – „iskra koja je zapalila otpor“.

–Da nije on napravljen i da još uvek ponosno ne prkosi ispred Doma Narodne skupštine verovatno bi revolucionarna elita zauzela taj prostor s ciljem da blokira rad svih institucija koje tu egzistiraju, poput Skupštine, Predsedništva, Gradske skupštine, pojedinih ministarstava, Vlade. – napisao je Đukanović, u kolumni za današnje izdanje lista Kurir. On je naveo da se slaže sa onima koji će reći kako remeti saobraćaj, normalan prolaz i život ljudima. –Međutim, remete