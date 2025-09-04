Padeški kladenac Međuokružni sabor narodnog stvaralaštva već 39. put: Da čuvamo srpske običaje! Proglašeni Naj baka i Naj dilber (foto)

Prvog dana manifestacije, u porti hrama Pokrova Presvete Bogorodice, realizovana je tradicionalna, 27. likovna kolonija, a u kulturno-umetničkom programu nastupili su KUD “Polet” iz Padeža i KUD “Ovčarska pesen” iz Dorkova u Bugarskoj, - Za naše selo i ceo naš kraj, “Padeški kladenac” ima veliko značenje.

On omogućava da se tradicija prenosi sa kolena na koleno, da se ne zaboravi naša kultura i običaji i da ostaju za buduća pokolenja. Naš zadatak je da, kao narod, negujemo svoju tradiciju, da znamo ko smo i odakle smo, i da čuvamo srpske običaje, ne pokušavajući da ih modernizujemo, jer je vreme pokazalo da staro i tradicionalno ima veću vrednost od prolaznih trendova, izjavio je organizator kulturnih akcija u Padežu Ivan Nešić. Drugog dana manifestacije svojim