Taktika ili se iza svega krije nešto zabrinjavajuće? Novak pred polufinale sa Alkarazom povukao čudan potez

Protivnik će mu biti stari znanac - Karlos Alkaraz.

Novak Đoković je i drugi dan posle četvrfinala odlučio je da ne trenira, a u petak pred polufinale očekuje se da će imati standardno zagrevanje na "Artur Ešu". Danas nije trenirao ni Španac, koji pak juče imao trening od 40 minuta. Podsetimo, Novak je prethodnih dana i najavio ovaj potez. "Tenis sigurno neću igrati u sredu, biće sve usredsređeno na oporavak, što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine. Malo provođenja vremena u prirodi, trudiću se da