Taktika ili se iza svega krije nešto zabrinjavajuće? Novak pred polufinale sa Alkarazom povukao čudan potez

Kurir pre 1 sat
Taktika ili se iza svega krije nešto zabrinjavajuće? Novak pred polufinale sa Alkarazom povukao čudan potez

Protivnik će mu biti stari znanac - Karlos Alkaraz.

Novak Đoković je i drugi dan posle četvrfinala odlučio je da ne trenira, a u petak pred polufinale očekuje se da će imati standardno zagrevanje na "Artur Ešu". Danas nije trenirao ni Španac, koji pak juče imao trening od 40 minuta. Podsetimo, Novak je prethodnih dana i najavio ovaj potez. "Tenis sigurno neću igrati u sredu, biće sve usredsređeno na oporavak, što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine. Malo provođenja vremena u prirodi, trudiću se da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Poznati svi učesnici osmine finala Evrobasketa - Srbija će do medalje morati težim putem

Poznati svi učesnici osmine finala Evrobasketa - Srbija će do medalje morati težim putem

RTS pre 1 sat
Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Hot sport pre 27 minuta
Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Hot sport pre 26 minuta
Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Hot sport pre 26 minuta
Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Zvezdana noć za pamćenje: Terzić, Sferopulos, Marin i mnogi drugi!

Hot sport pre 26 minuta
Poznati svi parovi osmine finala i ukrštanje do kraja EP!

Poznati svi parovi osmine finala i ukrštanje do kraja EP!

Sport klub pre 57 minuta
Dinamo Jug u nedelju dočekuje ekipu Ušće Novi Beograd

Dinamo Jug u nedelju dočekuje ekipu Ušće Novi Beograd

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS OpenKarlos AlkarazPolufinale

Sport, najnovije vesti »

Al Rajan već predstavio najnovije pojačanje (VIDEO)

Al Rajan već predstavio najnovije pojačanje (VIDEO)

Danas pre 2 minuta
Francuske bokserke izbačene sa Svetskog prvenstva zbog kašnjenja testova pola

Francuske bokserke izbačene sa Svetskog prvenstva zbog kašnjenja testova pola

Sportske.net pre 2 minuta
Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Danas pre 22 minuta
Izvršni predsednik Totenhema napustio klub posle 24 godine

Izvršni predsednik Totenhema napustio klub posle 24 godine

Danas pre 2 sata
Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Danas pre 3 sata