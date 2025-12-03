Marinković: Obradović je sve lepo rekao – od reči do reči

Partizan u 14. kolu Evrolige dočekuje Bajern iz Minhena, a kapiten Vanja Marinković ističe da je sada najvažnije da potpuni fokus bude na terenu, ali i da je bivši trener Željko Obradović u javnom obraćanju sve lepo rekao.

Crno-belima duel protiv Bajerna dolazi u nevreme. Jer trenutno u žiži javnosti je odlazak Željka Obradovića sa mesta trenera i pitanje ko će ga naslediti, da li će predsednik kluba Ostoja Mijailović ostati na toj funkciji. Dok je utakmica sa Bajernom u drugom planu, a rezultatski izuzetno je važna, što ističe i kapiten. „Bile su tektonske promene u poslednjih sedam dana, nikome nije prijalo, ni nama ni trenerima ni klubu ni navijačima. Nova situacija za sve