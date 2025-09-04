Najčudnije zagrevanje pred meč: Rival Srbije se bije pre izlaska na teren i to mu donosi pobede

Malo je reći da reprezentacija Finske ima čuda način zagrevanja pre meča.

Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem su igrači ovog tima i šamaraju se pre izlaska na teren. Možda je ovaj pomalo suludi način priprema za rivale i obezbedio Finskoj plasman u dalju fazu takmičenja na Eurobasketu, pošto su se oni sa tri pobede i dva poraza plasirali u dalju fazu takmičenja. Srbija je u osmini finala igrati protiv Finske u subotu od 20.45 sati, a dobro je znati kakvog rivala će imati.- Već je poznato da je najveća zvezda tima Lauri