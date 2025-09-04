Veliki hendikep za Đokovića u polufinalu US Opena: Nije moglo bolje za Karlosa Alkaraza

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Veliki hendikep za Đokovića u polufinalu US Opena: Nije moglo bolje za Karlosa Alkaraza

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv drugog "reketa" sveta Karlosa Alkaraza.

Mladi Španac ulazi u ovoj meč kao favorit, zbog činjenice da srpski as nije uspeo da uđe u finale nekog grend slema još od kraja 2023. godine kada je i osvojio poslednju veliku titulu, a to se desilo upravo u Njujorku. Meč je zakazan za 21 čas po srednjeevropskom vremenu i pogoduje navijačima u Srbiji više nego prethodni termini. Međutim, Đokoviću to baš i ne ide u prilog. Organizatori su zakazali duel tokom dnevne sesije, što definitivno više prija Karlosu
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“…

Hit: Protivnik Srbije ima ludi ritual pred meč! (video) željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Hot sport pre 1 sat
Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Rutine sportista pred važan meč: Mitovi i istine! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Hot sport pre 1 sat
Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Novak pred meč sa Alkarazom: Nema bele zastavice! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Hot sport pre 1 sat
Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Dobre vesti za navijače: Otkriveno kada Novak igra! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Hot sport pre 1 sat
Đoković o mečevima sa Alkarazom i Sinerom: „Osećaš da je to nefer borba… Ali, zbog toga se i dalje takmičim“

Đoković o mečevima sa Alkarazom i Sinerom: „Osećaš da je to nefer borba… Ali, zbog toga se i dalje takmičim“

Nova pre 41 minuta
Bonga uništio Markanena, pa poručio: "Nadam se da će imati noćne more zbog mene"

Bonga uništio Markanena, pa poručio: "Nadam se da će imati noćne more zbog mene"

B92 pre 51 minuta
Nole: Protiv Alkaraza i Sinera? Osećam da je nefer borba…

Nole: Protiv Alkaraza i Sinera? Osećam da je nefer borba…

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenNjujork

Sport, najnovije vesti »

Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Danas pre 1 sat
Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Danas pre 56 minuta
Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

BBC News pre 21 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 26 minuta
Prva pobeda Zvezde, Nvora i Izundu dominirali

Prva pobeda Zvezde, Nvora i Izundu dominirali

Sportske.net pre 11 minuta