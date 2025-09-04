Veliki hendikep za Đokovića u polufinalu US Opena: Nije moglo bolje za Karlosa Alkaraza

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u polufinalu US Opena protiv drugog "reketa" sveta Karlosa Alkaraza.

Mladi Španac ulazi u ovoj meč kao favorit, zbog činjenice da srpski as nije uspeo da uđe u finale nekog grend slema još od kraja 2023. godine kada je i osvojio poslednju veliku titulu, a to se desilo upravo u Njujorku. Meč je zakazan za 21 čas po srednjeevropskom vremenu i pogoduje navijačima u Srbiji više nego prethodni termini. Međutim, Đokoviću to baš i ne ide u prilog. Organizatori su zakazali duel tokom dnevne sesije, što definitivno više prija Karlosu