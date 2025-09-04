"Uništeni i zgrada, i kadar": Razmeštanje Jovine gimnazije u tri škole - loše za sve četiri, a direktora ni od korova

Učenici i profesori novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj novu školsku godinu započeli su u tri različite škole: Mašinskoj, Saobraćajnoj i Hemijskoj.

Direktor ih je o tome obavestio tek nekoliko dana uoči početka nastave, a raspored nastave profesori i roditelji dobili su tek dan pred početak školske godine. Nova školska godina u najstarijoj novosadskoj gimnaziji - počela je van zgrade u kojoj se održavala više od 200 godina. Nastava se sada odvija u tri različlite škole. Kako, kada i gde se - đaci i nastavnici saznali su nepun dan pre početka školske godine. Taj zakasneli raspored - već predstavlja problem.