"Uništeni i zgrada, i kadar": Razmeštanje Jovine gimnazije u tri škole - loše za sve četiri, a direktora ni od korova

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
"Uništeni i zgrada, i kadar": Razmeštanje Jovine gimnazije u tri škole - loše za sve četiri, a direktora ni od korova

Učenici i profesori novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj novu školsku godinu započeli su u tri različite škole: Mašinskoj, Saobraćajnoj i Hemijskoj.

Direktor ih je o tome obavestio tek nekoliko dana uoči početka nastave, a raspored nastave profesori i roditelji dobili su tek dan pred početak školske godine. Nova školska godina u najstarijoj novosadskoj gimnaziji - počela je van zgrade u kojoj se održavala više od 200 godina. Nastava se sada odvija u tri različlite škole. Kako, kada i gde se - đaci i nastavnici saznali su nepun dan pre početka školske godine. Taj zakasneli raspored - već predstavlja problem.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Đaci i profesori Jovine gimnazije raseljeni u tri škole: 3.000 učenika i stotine profesora izmešteno, raspored nema smisla, a…

Đaci i profesori Jovine gimnazije raseljeni u tri škole: 3.000 učenika i stotine profesora izmešteno, raspored nema smisla, a direktor se ne oglašava

Nova pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Jovan Jovanović Zmaj

Društvo, najnovije vesti »

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

N1 Info pre 17 minuta
Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci na prelazu Batrovci čekaju šest sati

Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci na prelazu Batrovci čekaju šest sati

N1 Info pre 8 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Beta pre 2 minuta
Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Zbog olujnog nevremena danas nema nastave u kragujevačkoj školi „21. oktobar“

Danas pre 33 minuta
VREME DANAS: Ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

VREME DANAS: Ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

Nedeljnik pre 17 minuta