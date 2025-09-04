Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i više od 20 povređenih

Naslovi.ai pre 8 minuta
Žičara Glorija, jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Lisabona, iskočila je iz šina, usled čega je poginulo najmanje 17 ljudi, a više od 20 je povređeno, uključujući decu i trudnicu.

U Lisabonu je 3. septembra došlo do teške nesreće kada je žičara Glorija, stara oko 140 godina i popularna turistička atrakcija, iskočila iz šina i udarila u zgradu. Poginulo je najmanje 17 osoba, a povređeno je više od 20, od kojih je petoro u teškom stanju, uključujući i dete. Među žrtvama ima i stranih državljana, dok su nacionalnosti još nepoznate. Danas Beta BBC News

Uzroci nesreće još nisu potvrđeni, ali se sumnja da je do incidenta došlo zbog otkazivanja kočnica ili pucanja sajle koja povezuje kabine. Svedoci opisuju da je vozilo bilo van kontrole i da je nekontrolisano sjurilo niz strmu ulicu. Telegraf N1 Info

Portugalska vlada je proglasila nacionalni dan žalosti, a gradonačelnik Lisabona i premijer izrazili su saučešće porodicama žrtava. Hitne službe i policija su brzo reagovale, a istraga je u toku. Euronews Bloomberg Adria

Ambasada Srbije u Portugaliji saopštila je da nema podataka o srpskim državljanima među nastradalima ili povređenima, ali je u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i spremna je za pružanje pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće portugalskom narodu i vlastima. N1 Info B92 Politika

