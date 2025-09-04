Reči Đokovića koje hrabre pred Alkaraza, ovo smo hteli da čujemo

Novak Đoković sprema se za polufinale US Opena koje će igrati u petak od 21.00 protiv Španca Karlosa Alkaraza.

Ništa neće menjati Novak u pripremi za polufinale, u odnosu na mečeve 4. kola i četvrtfinala, kada nije trenirao u danima pauze. To je potvrdio i najbolji teniser ikada tokom konferencije za medije. „Tenis sigurno neću igrati, biće sve usredsređeno na oporavak – što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine“, rekao je Novak i dodao: „Malo provođenja vremena u prirodi, trudiću se da osposobim sebe da bih mogao da se takmičim sa Karlosom. On igra sjajno,