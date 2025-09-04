Portugalija žali za stradalima u Lisabonu – javnost očekuje od nadležnih da otkriju krivca

Trodnevna žalost u Lisabonu nakon što je uspinjača iskočila iz šina i udarila u zgradu. Poginulo je 17 osoba a 23 su povređene među kojima su i strani turisti. "Moramo da utvrdimo ko je odgovoran", napominje premijer Portugalije Luis Montenegro.

Nesreća se dogodila u sredu predveče kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, uspinjača "Glorija", iskliznula iz šina i udarila u zgradu. Očevici tvrde da je došlo do otkazivanja kočionog sistema, zbog čega se kabina, koja može da primi do 40 ljudi, survala niz padinu. Poginulo je najmanje 17 osoba, povređeno više od 20, uglavnom stranih državljana, od kojih sedam teško. Očevici nesreće kažu da nešto nije bilo u redu sa sajlom uspinjače. "Bili smo u