Portugalija žali za stradalima u Lisabonu – javnost očekuje od nadležnih da otkriju krivca

RTS pre 54 minuta
Portugalija žali za stradalima u Lisabonu – javnost očekuje od nadležnih da otkriju krivca

Trodnevna žalost u Lisabonu nakon što je uspinjača iskočila iz šina i udarila u zgradu. Poginulo je 17 osoba a 23 su povređene među kojima su i strani turisti. "Moramo da utvrdimo ko je odgovoran", napominje premijer Portugalije Luis Montenegro.

Nesreća se dogodila u sredu predveče kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, uspinjača "Glorija", iskliznula iz šina i udarila u zgradu. Očevici tvrde da je došlo do otkazivanja kočionog sistema, zbog čega se kabina, koja može da primi do 40 ljudi, survala niz padinu. Poginulo je najmanje 17 osoba, povređeno više od 20, uglavnom stranih državljana, od kojih sedam teško. Očevici nesreće kažu da nešto nije bilo u redu sa sajlom uspinjače. "Bili smo u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe, istraga u toku

Naslovi.ai pre 49 minuta
Ambasada Srbije: Prema dostupnim informacijama nema stradalih u nesreći u Lisabonu; Predsednik i premijer izrazili saučešće

Ambasada Srbije: Prema dostupnim informacijama nema stradalih u nesreći u Lisabonu; Predsednik i premijer izrazili saučešće

RTV pre 4 minuta
(BLOG) Šok i žalost u Portugaliji nakon nesreće na žičari: Ipak 16 žrtava, ukupno 23 povređenih - šest na intenzivnoj

(BLOG) Šok i žalost u Portugaliji nakon nesreće na žičari: Ipak 16 žrtava, ukupno 23 povređenih - šest na intenzivnoj

N1 Info pre 23 minuta
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, šesnaest osoba poginulo

Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, šesnaest osoba poginulo

Danas pre 58 minuta
"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada…

"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je u krivini jedan udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Blic pre 23 minuta
Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

Blic pre 23 minuta
Srbija izrazila saučešće Portugalu povodom tragedije u Lisabonu

Srbija izrazila saučešće Portugalu povodom tragedije u Lisabonu

Serbian News Media pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PortugalLuisLisabon

Svet, najnovije vesti »

Izraelska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad 40 odsto grada Gaze

Izraelska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad 40 odsto grada Gaze

Danas pre 4 minuta
Nova epidemija ebole u DR Kongu

Nova epidemija ebole u DR Kongu

Danas pre 54 minuta
Rusija proterala estonskog diplomatu

Rusija proterala estonskog diplomatu

Danas pre 34 minuta
Ruski dronovi uleteli u poljsku: Oglasila se Varšava: "u punoj smo pripravnosti"!

Ruski dronovi uleteli u poljsku: Oglasila se Varšava: "u punoj smo pripravnosti"!

Blic pre 34 minuta
"Kabina se raspala kao da je od kartona": Potresena ispovest svedoka nesreće u Lisabonu: Objavlejno odakle su žrtve (video)

"Kabina se raspala kao da je od kartona": Potresena ispovest svedoka nesreće u Lisabonu: Objavlejno odakle su žrtve (video)

Blic pre 4 minuta