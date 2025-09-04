Vremenska prognoza: Očekuje se toplo i promenljivo vreme, tokom dana kiša i grmljavina, a zatim razvedravanje

Serbian News Media pre 6 sati
Vremenska prognoza: Očekuje se toplo i promenljivo vreme, tokom dana kiša i grmljavina, a zatim razvedravanje

Tokom jutra i prepodneva u Srbiji će preovladavati promenljivo oblačno i kišovito vreme.

Postoji mogućnost za slabu kišu ili lokalne pljuskove, naročito južnije od Vojvodine. Za područja zapadne, južne i istočne Srbije izdato je upozorenje na grmljavinu i pljuskove koji mogu doneti do 10 litara kiše po metru kvadratnom u periodu od tri sata. U poslepodnevnim satima se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, uz porast vazdušnog pritiska. Vetar će biti slab i promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni, dok će
