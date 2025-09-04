Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dečak prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

NAKON nesreće na čuvenoj žičari Glorija u Lisabonu, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 15 ljudi, a 18 osoba je povređeno, lokalne vlasti i zdravstvene ustanove potvrdile su da su među povređenima i dvoje dece.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca Deca su prevezena u različite bolnice gde im se ukazuje zdravstvena nega. Srećom, mališani su lakše povređeni. Majka jedno od povređene dece, koja je trudna, takođe je primljena u Urgentni centar sa lakšim povredama. Andre Markes je prva identifikovana žrtva ove tragedije. On je upravljao žičarom kada je došlo do nesreće. Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je sindikalni izvor za list "Jornal de Notcias". On je stradao dok je