Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dečak prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

Večernje novosti pre 58 minuta
Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dečak prevezeni u bolnicu, poznato njihovo stanje (foto)

NAKON nesreće na čuvenoj žičari Glorija u Lisabonu, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 15 ljudi, a 18 osoba je povređeno, lokalne vlasti i zdravstvene ustanove potvrdile su da su među povređenima i dvoje dece.

Foto Tanjug/AP/Armando Franca Deca su prevezena u različite bolnice gde im se ukazuje zdravstvena nega. Srećom, mališani su lakše povređeni. Majka jedno od povređene dece, koja je trudna, takođe je primljena u Urgentni centar sa lakšim povredama. Andre Markes je prva identifikovana žrtva ove tragedije. On je upravljao žičarom kada je došlo do nesreće. Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je sindikalni izvor za list "Jornal de Notcias". On je stradao dok je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i trudnica (foto, video)

Blic pre 3 minuta
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Danas pre 1 sat
Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu: Poznat identitet prve žrtve…

Cela porodica bila u žičari smrti u Lisabonu: Trudnica, suprug i dete (3) prevezeni u bolnicu: Poznat identitet prve žrtve (foto)

Blic pre 28 minuta
"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15…

"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Blic pre 1 sat
Među stradalima ima stranaca: Ambasada Srbije u Portugaliji još nema informacije da li među poginulima ima naših državljana…

Među stradalima ima stranaca: Ambasada Srbije u Portugaliji još nema informacije da li među poginulima ima naših državljana

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugPortugalLisabonnesreca

Svet, najnovije vesti »

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i trudnica (foto, video)

Blic pre 3 minuta
Uprkos zemljotresu: Hiljade Avganistanaca proterane iz Pakistana (foto)

Uprkos zemljotresu: Hiljade Avganistanaca proterane iz Pakistana (foto)

Kurir pre 3 minuta
Sve manje vakcinisane dece u SAD: Florida ide ka ukidanju obavezne imunizacije

Sve manje vakcinisane dece u SAD: Florida ide ka ukidanju obavezne imunizacije

Danas pre 13 minuta
Sudija poništio odluku Trampove administracije o sasecanju finansiranja Harvarda

Sudija poništio odluku Trampove administracije o sasecanju finansiranja Harvarda

Danas pre 33 minuta
Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Popularna Lisabonska žičara iskočila iz šina, petnaest osoba poginulo

Danas pre 1 sat