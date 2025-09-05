Piksi: "Došli smo po pobedu - istrpeli smo kritike i nastavljamo da se borimo" VIDEO

Selektor Srbije, Dragan Stojković, održao konferenciju za medije pred meč četvrtog kola kvalifikacija za Mundijal protiv Letonije.

Naredni rival ima četiri boda, što dovoljno poziva na oprez. Pogotovo ako se zna da ni Albanija nije uspela da odnese bodove iz Rige. Ipak, jasno je da je Srbija veliki favorit na ovom meču, ali će to morati na terenu da opravda. Svoje viđenje pred naredni susret dao je selektor Dragan Stojković. "Glavna opasnost Letonije može biti ako ih svhatimo neozbiljno. Verujem da do toga neće doći. Imamo puno respekta prema ekipama u grupi. Kompletan fokus će biti usmeren na
