Zašto nekim nastavnicima u školama u Srbiji nisu produženi ugovori

BBC/Dejana Vukadinović Jedan od ranijih protesta prosvetnih radnika u Beogradu

Da mu ugovor o radu nije produžen saznao je kada je video da je izbačen iz školske grupe na aplikaciji Vajber (Viber), tri dana pre početka nastave.

„Isto se dogodilo i nekim mojim kolegama koji su podržali proteste.

„Započeli smo obustavu nastave u januaru 2025. i trajala je do druge polovine aprila", kaže Marko Avramović, nastavnik srpskog u školi u Mladenovcu, beogradskoj prigradskoj opštini, za BBC na srpskom.

Talasi antivladinih protesta u Srbiji predvođeni studentima započeli su krajem 2024, posle pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi, a teško povređena jedna žena.

U znak podrške studentima, neki prosvetari potpuno su obustavili nastavu ili su držali skraćene časove.

Potpuna obustava nastave je nezakonita i nastavnici će snositi posledice, upozoravali su nekoliko puta iz Ministarstva prosvete.

Najavili su i disciplinske postupke, kao i umanjene zarade.

To se i dogodilo.

„Svi koji su podržavali proteste na neki način su kažnjeni", kaže Dušan Kokot iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Ipak, pre početka nove školske godine nekim nastavnicima u školama nisu produženi ugovori.

„Ugovori na neodređeno traju do 31. avgusta, što znači da škola nema nikakvu obavezu prema zaposlenima da ga produži.

„I ranije se to događalo, ali kako je sada ta pojava masovna, možemo da zaključimo da je u pitanju neka vrsta osvete", rekao je Kokot za BBC na srpskom.

Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, odlučno odbacuje optužbe da je reč o osveti vlasti prema 'neposlušnim' prosvetnim radnicima.

„Nastavnicima koji su bili angažovani za proces rada su istekli su ugovori na određeno vreme.

„Kada istekne ugovor, onda poslodavac, u ovom slučaju direktor škole procenjuje da li će i u kojoj meri obnoviti ugovore sa tim ljudima.

„Ako ti ljudi, koji su dobili šansu u okviru ugovora na određeno vreme, nisu ispunjavali radne obaveze, ne vidim koji je razlog da ih neko ponovo angažuje", rekao je Stanković za Juronjuz.

Potvrdio je da su ti nastavnici učestvovali u obustavi nastave, odnosno blokadama, što znači da nisu obavljali njihovu osnovnu delatnost.

„Da li bi, na primer, neki upravnik restorana obnovio ugovor kuvaru, ako nije kuvao u prethodnom periodu? Ne bi.

„Pa što onda direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović treba da obnovi ugovor nastavniku, a nije radio nego je protestovao?", upitao je ministar prosvete.

U Petoj beogradskoj gimnaziji bez posla je ostalo 19 profesora, a u mladenovačkoj 12.

Pokrenuti su postupci zbog potencijalne diskriminacije pojedinih prosvetnih radnika, rekla je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Iz Ministarstva prosvete do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja BBC novinara o tome da li imaju uvid i kontrolu o odlukama škola o produžetku ugovora nastavnicima.

Šta je ugovor o radu na određeno?

Marko je radio u školi više od deset godina.

Ipak, nije imao ugovor o stalnom zaposlenju.

„Bilo je vrlo ružno živeti u neizvesnosti da li će nam ugovori biti produženi ili ne", kaže on.

Ugovor na određeno se najčešće koristi zbog zamene odstunog zaposlenog do njegovog povratka, objašnjava advokat Ozren Slović za BBC na srpskom.

Po isteku ugovora poslodavac „može, a ne mora da zaključi novi", za šta „nije potrebno neko specifično obrazloženje".

Ipak, dodaje da se u prosveti se „često zloupotrebljava ta mogućnost".

Zakonom o radu je propisano da zaposleni ne može da radi na određeno duže od 24 meseca.

U slučaju da do toga dođe, smatra se da je zasnovan radni odnos na neodređeno.

„Ipak, takva mogućnost je isključena, jer je je Zakonom o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja propisano da radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme", kaže Slović.

Uredba o zabrani zapošljavanja, koja je 2014. stupila na snagu kao deo vladinih mera za štednju, podrazumeva da se u javnom sektoru ne otvaraju nova radna mesta.

U pitanju je način da se ljudi drže u neizvesnosti i strahu, smatra Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija.

„Sve je manje profesora u školama i studenata koji upisuju nastavničke smerove, pa zato ne vidim potrebu da postoji zabrana zapošljavanja", kaže ona za BBC na srpskom.

BBC/Kristina Kljajić Skup podrške nastavnicima ispred Pete gimnazije u centru Beograda

Šta nastavnici mogu da urade?

Marko smatra da ne postoji pravni osnov na osnovu koga bi mogao da se žali na odluku škole.

„Jedino na šta možemo da se pozovemo je diskriminacija - nama koji smo podržali proteste prekinuti su ugovori, a drugim nastavnicima su produženi.

„Međutim, problem je kako to dokazati", kaže on.

U slučaju da zaposleni kome je istekao ugovor o radu smatra da je to nezakonito, ima pravo da podnese tužbu sudu u roku od 60 dana, objašnjava advokat Slović.

Ipak, kako za produžavanje ugovora „nije potrebno neko posebno obrazloženje", „nema realnog izgleda da uspe po nekoj žalbi, osim u slučaju kršenja procedure diskriminacije."

Ali diskriminaciju nije toliko lako dokazati, ukazuje Slović.

Pravna neizvesnost i nesigurnost u sudskim postupcima, različito ponašanje istih sudova po potpuno indentičnim činjeničnim pitanjima i pravnim osnovima, najbolje oslikava koliko je nekada teško dokazati diskriminaciju kao razlog neprodužavanja ugovora, zaključuje on.

Institucija Poverenika „nema mogućnost da postupa službenoj dužnosti, već postupak može da se pokrene isključivo po podnetoj pritužbi", objasnila je poverenica Janković.

„Samo u tom okviru moguće je utvrditi da li je došlo do povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije", rekla je.

Nastavnici koji su dobili otkaze

Nastavnica srpskog jezika Slavica Filipović do maja 2025. je radila u gimnaziji „Svetozar Miletić" u Srbobranu.

„Posle 24 godine rada, dobila sam otkaz jer sam obustavila nastavu na sedam nedelja", govori ona za BBC na srpskom.

Još dve njene koleginice doživele su sličnu sudbinu.

U rešenju piše da je posle disciplinskog postupka direktor utvrdio da su „učinile težu povredu radne obaveze" tako što su „neosnovano i protivzakonito" obustavile rad.

„Teško je kada radite u malom mestu, ljudi se boje i nema ko da vas podrži", kaže Filipović.

„Iskreno nisam očekivala otkaz, više neku disciplinsku meru", dodaje ona.

Ugovor o radu sklopljen na neodređeno vreme traje dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže, a za to poslodavac mora da ima zakonom opravdani razlog, piše u Zakonu o radu.

Nastavnici mogu da dobiju otkaz kada su tehnološki višak, ako izgube uslove za radno mesto ili učine neki disciplinski prestup.

Svaka diskriminacija je zabranjena zakonom, među kojima je i ona zbog političkih ubeđenja, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci ili sindikalnoj organizaciji, kako je propisano članom 25. Zakona o zabrani diskriminacije, rekla je Janković.

Ministar prosvete, međutim, ne vidi nikakvu diskriminaciju.

„Nije opozicionarstvo osnova za angažovanje u prosveti niti pripadnost vlasti.

„To je lažni, nelogični, nametnuti narativ da bi se politizovalo ovo pitanje. Ovo pitanje treba posmatrati ekonomski, radnopravno i obrazovno", kaže on za Juronjuz.

„Radiš kao učitelj ili nastavnik, tvoje je da držiš časove, da podstičeš decu da uče, da pratiš njihov napredak u savladavanju gradiva, da ih vaspitavaš u meri u kojoj možeš i za to dobijaš novac, kao bilo ko za neku drugu delatnost", kaže Dejan Vuk Stanković.

'Retko ko želi da radi u prosveti'

Promena velikog broja nastavnika utiče na đake i kvalitet nastave, smatra Nemanja Milošević, roditelj učenika Pete gimnazije u Beogradu i predsednik udruženja građana Glas.

„Deca su se već privikla na rad sa određenim ljudima, dinamika u školi je promenjena.

„Osim toga, nekih predmeta u rasporedu uopšte nema, kao što je slučaj sa likovnim, verovatno nisu pronašli adekvatnu zamenu", tvrdi on.

Nekoliko profesora ove škole koje je BBC novinarka kontaktirala nisu želeli da razgovaraju na ovu temu.

Ministar prosvete kaže da je obavešten da se nastava u Petoj beogradskoj gimnaziji održava nesmetano.

„Nastavnici kojima nije produžen ugovor posao mogu da traže u drugoj školi gde se njihovim kolegama dogodilo isto, jer nema kadrova", kaže Ana Dimitrijević, profesorka engleskog.

„Retko ko želi da radi u prosveti", dodaje ona.

Marko Avramović nije siguran hoće li opet potražiti posao u školi.

„Ne znam ima li smisla", zaključuje on.

