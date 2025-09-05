Džeki Čen ambasador EXPO 2027.

Beta pre 39 minuta

Ambasador Specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu biće holivudski glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen, piše nedeljnik "Vreme".

Cena angažovanja Čena nije poznata, a po dostupnim izvorima cena za slične aktivnosti kreće je od 250 do 750 hiljada dolara.

"U zemlji u kojoj zvanično prosečna plata jedva prelazi 900 evra, a cene svakodnevno skaču, ove svote zvuče kao uvreda za građane koji svakodnevno trpe posledice urušene pravne države i nefunkcionalnih javnih službi", piše "Vreme".

U odgovoru za taj nedeljnik direktor specijalizovane izložbe EXPO Danilo Jerinić nije ni potvrdio ni demantovao da će Čen biti angažovan.

Na pitanje o tome ko i koliko plaća ambasadore izložbe EXPO odgovorio je da troškove angažovanja plaćaju sponzori, a ne država. U pisanom odgovoru "Vremenu" dodao je da je "ambasador (Svetske) izložbe EXPO u Dubaiju bio Lionel Mesi i da je to značajno doprinelo imidžu izložbe i zemlje domaćina".

Džeki Čen je godinama u globalnim kampanjama, a od 2004. godine je ambasador UNICEF-a i učestvuje u inicijativama za zaštitu dece, zdravlja i životne sredine.

Iako je rođen u Hong Kongu gde je država suzbila zahteve za više demokratije, on javno hvali politiku kineske Komunističke partije i predsednika Kine Si Đinpinga.

"Vreme" piše da angažovanje Džekija Čena "očigledno otkriva nameru države da privuče što veći broj ljudi iz Kine na EXPO". Taj nedeljnik podseća da je atletičar Jusein Bolt u junu postao ambasador te izložbe koja će biti u Beogradu.

