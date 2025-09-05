Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Beta pre 53 minuta

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković je kazao da je će večerašnji protest u Novom Sadu "biti odlučan, ne agresivan".

Smisao tog protesta je da se ukaže da će, ako vlast poveća represiju, "masovnost i odlučnost naroda" biti veća i da "neće dozvoliti da ih bilo ko slomi", preneo je NPS iz izjave Novakovića za televiziju N1.

"Nikome nije ideja da napada policiju koja se pre tri dana obrušila na studente i građane, iako ih niko nije provocirao", kazao je Novaković.

U saopštenju piše da je kazao da će istraga pokazati "zašto su i kako dobili naredbu da na nas nasrnu", a i da "ima utisak da se neki od policijskih starešina dokazuju pred političarima".

Dodao je da Novi Sad "ne može da ćuti" i da "pobuna u tom gradu neće prestati dok ne bude oslobođen".

Kazao je da u Novom Sadu postoji jedinstven front koji čine i pobunjeni građani i studenti i političke organizacije i da će oni reagovati "svaki put kada vlast pređe granicu pristojnosti i ljudskosti".

Novaković smatra da "vlast pokušava da iz Novog Sada uputi poruku da ukoliko uspeju da slome taj grad i uguše pobunu, to je poruka za celu Srbiju koja kaže: 'Zašto se vi u drugim gradovima bunite, kada građani Novog Sada ne pokazuju nezadovoljstvo?' ".

Zato su, smatra on, "Novi Sad i Vojvodina predmet njihove posebne pozornosti i (tamo se) vrlo surovo obračunavaju, kao što je slučaj sa radnicima Hitne pomoći koji su dobili otkaze".

"Plašim se da je ovo samo uvod i predvorje nove represije i da on kroz ovo testira dokle može da ide", dodao je on o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Novaković smatra da pobuna u Novom Sadu neće prestati dok oni koji su krivi za gubitak 16 života pod nadstrešnicom novosadske Železničke stanice 1. novembra prošle godine ne budu izvedeni pred sud i dok Vučić ne napusti političku scenu, piše u saopštenju.

(Beta, 05.09.2025)

Povezane vesti »

Protest podrške Novom Sadu večeras i u Prokuplju

Protest podrške Novom Sadu večeras i u Prokuplju

Južne vesti pre 33 minuta
„Srbijavoz“ ide do Novog Sada: Umorili se prijavljivači lažnih bombi

„Srbijavoz“ ide do Novog Sada: Umorili se prijavljivači lažnih bombi

Vreme pre 17 minuta
Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Danas pre 48 minuta
Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Radio sto plus pre 28 minuta
Novaković o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Novaković o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Novi magazin pre 42 minuta
Za razliku od marta i Vidovdana, „Srbijavoz“ ne obustavlja polaske

Za razliku od marta i Vidovdana, „Srbijavoz“ ne obustavlja polaske

In medija pre 8 minuta
Borislav Novaković uoči večerašnjeg protesta: Novi Sad može sve, samo ne može da ćuti

Borislav Novaković uoči večerašnjeg protesta: Novi Sad može sve, samo ne može da ćuti

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBorislav Novaković

Društvo, najnovije vesti »

Uspinjača u Lisabonu: Nedostatak resursa odlaže istragu, lokalni izbori pred vratima

Uspinjača u Lisabonu: Nedostatak resursa odlaže istragu, lokalni izbori pred vratima

Mašina pre 43 minuta
Ministarstvo prosvete dodelilo sredstva za 11 robota za pomoć u nastavi školama u Srbiji

Ministarstvo prosvete dodelilo sredstva za 11 robota za pomoć u nastavi školama u Srbiji

N1 Info pre 18 minuta
(BLOG) „Srbijo, da li nas čuješ?“: Danas protesti u više gradova

(BLOG) „Srbijo, da li nas čuješ?“: Danas protesti u više gradova

N1 Info pre 52 minuta
Srpska dijaspora protestovala ispred sedišta Junajted grupe u Holandiji

Srpska dijaspora protestovala ispred sedišta Junajted grupe u Holandiji

Beta pre 33 minuta
Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Novaković (NPS) o protestu u Novom Sadu: Biće odlučan ali ne i agresivan

Beta pre 53 minuta