Vučević (SNS): Podrška koju studenti imaju nije za potcenjivanje

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević kazao je da broj ljudi koji podržava studente, po najnovijim istraživanjima agencije Ipsos 8,1 odsto, što nije za potcenjivanje.

On je gostujući na televiziji Pink kazao da je to dobar rezultat, ali da će popularnost studentske liste zavisiti od toga ko će biti na njoj.

"Ta lista je trenutno bez lica i bez ozbiljne političke odrednice. Vi ne znate šta bi bila njihova politika prema Kosovu, ekonomiji, stranim investicijama, kako bi se snabdevali gasom", rekao je Vučević.

Kazao je da je zadovoljan rejtingom koji SNS ima zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da nije jednostavno održati taj nivo podrške u složenoj društveno-političkoj situaciji.

Mediji su u utorak objavili da najnovije redovno mesečno istraživanje agencije Ipsos pokazuje da SNS ima podršku od 48,2 odsto birača, dok je studentsku listu spontano navelo 8,1 odsto ispitanika.

(Beta, 05.09.2025)