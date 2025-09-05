Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Blic pre 1 sat
Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Za ljubitelje letovanja u septembru grčki meteorolozi najavili su dobre vesti i da najtopliji dani u ovom mesecu tek slede. Kako pišu grčki mediji, jesen je počela sa veoma dobrim vremenskim uslovima i u septembar se zakoračilo sa vrućinom i živom na termometru znatno iznad normalnih nivoa za ovaj deo letnje sezone.

Prema prognozama grčkih meteorologa, prva nedelja septembra će uglavnom biti letnja nedelja. Od početka ove nedelje se ne očekuju nove padavine poput onih koje su pogodile zapadnu Grčku u subotu, dok će temperatura blago porasti u utorak i sredu, da bi se od četvrtka ponovo vratila na normalan nivo. Poznati grčki meteorolog, Jorgos Catrafilijas, u svojoj objavi navodi da će živa u narednim danima biti za 4 do 6 stepeni iznad normale, dok će sreda 9. septembar biti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Blic pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Grčka

Beograd, najnovije vesti »

„Trka 10k Beograd 2025” menja trase GSP autobusa u novom Beogradu: Ovih 7 linija od jutros u 8 voze drugačije!

„Trka 10k Beograd 2025” menja trase GSP autobusa u novom Beogradu: Ovih 7 linija od jutros u 8 voze drugačije!

Kurir pre 9 minuta
Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Blic pre 59 minuta
Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Blic pre 1 sat
Nova akcija protiv komaraca već večeras u 18.30: Evo koja su beogradska naselja sada na redu

Nova akcija protiv komaraca već večeras u 18.30: Evo koja su beogradska naselja sada na redu

Kurir pre 39 minuta
Pokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!

Pokažite humanost na delu jer krvi uvek treba! Evo na kojim mestima možete dobrovoljno dati krv i nekome spasiti život!

Kurir pre 49 minuta