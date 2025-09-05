Ako tek sada idete na odmor, ovi datumi u Grčkoj biće najtopliji! Voda idealna, a evo da li će biti kiše

Za ljubitelje letovanja u septembru grčki meteorolozi najavili su dobre vesti i da najtopliji dani u ovom mesecu tek slede. Kako pišu grčki mediji, jesen je počela sa veoma dobrim vremenskim uslovima i u septembar se zakoračilo sa vrućinom i živom na termometru znatno iznad normalnih nivoa za ovaj deo letnje sezone.

Prema prognozama grčkih meteorologa, prva nedelja septembra će uglavnom biti letnja nedelja. Od početka ove nedelje se ne očekuju nove padavine poput onih koje su pogodile zapadnu Grčku u subotu, dok će temperatura blago porasti u utorak i sredu, da bi se od četvrtka ponovo vratila na normalan nivo. Poznati grčki meteorolog, Jorgos Catrafilijas, u svojoj objavi navodi da će živa u narednim danima biti za 4 do 6 stepeni iznad normale, dok će sreda 9. septembar biti