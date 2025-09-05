"Čak ni nakon završetka rata": Tusk: Poljska ne planira da šalje trupe u Ukrajinu

Blic pre 18 minuta
"Čak ni nakon završetka rata": Tusk: Poljska ne planira da šalje trupe u Ukrajinu

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je, nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, da Poljska ne planira da šalje trupe u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata.

- Već sam mnogo puta naglasio da ne predviđam slanje trupa u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata - istakao je on, prenosi agencija PAP. Kako je naveo, Poljska, kao najveće čvorište gde se organizuje pomoć za Ukrajinu, odgovorna je za logistiku. - To je zadatak od dovoljnog, a da ne kažemo izuzetnog, značaja - naglasio je Tusk i dodao da ovaj oblik poljskog prisustva "svi prihvataju". Tusk je rekao da su tokom drugog dela sastanka u Parizu evropski lideri
