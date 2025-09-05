Pogledajte kako je uhapšen ubica iz novog sada: Oglasio se MUP: Krio se u stanu kod saučesnika, policija pronašla nož kojim je Goran ubio Dejana (foto, video)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili Novosađane Goran V., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Sumnja se da je Goran V., 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina Dejana M. Policija je osumnjičenog Gorana uhapsila večeras, u stanu S. M.