Rusija na ivici: Kolapsa!? Moćni ruski bankar oštro kritikovao Putinovu "čeličnu lejdi": "Sada smo na nuli"

Blic pre 34 minuta
Ruska ekonomija je u drugom kvartalu ove godine skliznula u "tehničku stagnaciju", izjavio je u četvrtak izvršni direktor ključne ruske državne banke Sberbank, German Gref, ponavljajući svoja ranija upozorenja da stroga monetarna politika centralne banke rizikuje da zemlju potopi dublje u recesiju.

Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu (EEF) u Vladivostoku, Gref je takođe rekao da podaci za jul i avgust ukazuju na to da se ekonomski rast sada približava nuli. "Glavni pokretač ovoga je, naravno, ključna kamatna stopa. Prema našim internim procenama (u Sberbanci), stopa će biti oko 14 odsto do kraja godine. Da li je to dovoljno da se ekonomija počne oporavljati? Po našem mišljenju, nije", rekao je bankar. "S obzirom na trenutni nivo inflacije, oporavak se može
