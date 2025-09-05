Snimali kako žrtvi guraju kolac u usta: Jezivi detalji drame u Prokuplju: Nožem ga sekli po genitalijama, pa se pijani hvalili po selu

Meštani Prokuplja i okoline i dalje su u šoku posle drame koja se dogodila prekjuče popodne kada su trojica muškaraca iz sela Kožince napala A. T. (25) iz planinskog sela Mačine i naneli mu povrede po glavi, telu i genitalijama!

Tuča se dogodila u selu Žitni Potok gde su trojica napadača presrela A. T. koji se vraćao iz šume i najpre pokušali da mu nabiju kolac u usta, onda mu zadali više udaraca po telu i na kraju ga nožem posekli po genitalijama! Napad su sve vreme snimali mobilnim telefonima, a policija je privela napadače, za koje se saznaje da su otac i dva sina. Istražitelji veruju i da motiv napada leži u činjenici da je supruga jednog od napadača napustila muža i počela da živi sa