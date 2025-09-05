Suđenje bivšim liderima OVK: Prvi svedok odbrane Hašima Tačija biće saslušan 15. septembra: Proces u Hagu ulazi u ključnu fazu…

Izvođenje dokaza odbrane u predmetu protiv lidera nekadašnje takozvane OVK Hašima Tačija i saoptuženih Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počeće 15. septembra, kada će Tačijeva odbrana pozvati svog prvog svedoka, saopšteno je danas iz te institucije.

Očekuje se da će zasedanje najvećim delom biti javno, a počeće u 9 časova i moći će da se prati na veb-stranici Specijalizovanih veća na sva tri jezika suda, odnosno srprskom, albanskom i engleskom, dodaje se u saopštenju. Izvođenje dokaza tužilaštva zaključeno je u aprilu ove godine, a zastupnik žrtava je u ime 155 žrtava koje učestvuju u postupku izveo svoje dokaze u julu ove godine, pri čemu je iskaz u ovom predmetu do sada dalo 127 svedoka, od čega 125 svedoka