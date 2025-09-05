Suđenje bivšim liderima OVK: Prvi svedok odbrane Hašima Tačija biće saslušan 15. septembra: Proces u Hagu ulazi u ključnu fazu

Blic pre 1 sat
Suđenje bivšim liderima OVK: Prvi svedok odbrane Hašima Tačija biće saslušan 15. septembra: Proces u Hagu ulazi u ključnu fazu…

Izvođenje dokaza odbrane u predmetu protiv lidera nekadašnje takozvane OVK Hašima Tačija i saoptuženih Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počeće 15. septembra, kada će Tačijeva odbrana pozvati svog prvog svedoka, saopšteno je danas iz te institucije.

Očekuje se da će zasedanje najvećim delom biti javno, a počeće u 9 časova i moći će da se prati na veb-stranici Specijalizovanih veća na sva tri jezika suda, odnosno srprskom, albanskom i engleskom, dodaje se u saopštenju. Izvođenje dokaza tužilaštva zaključeno je u aprilu ove godine, a zastupnik žrtava je u ime 155 žrtava koje učestvuju u postupku izveo svoje dokaze u julu ove godine, pri čemu je iskaz u ovom predmetu do sada dalo 127 svedoka, od čega 125 svedoka
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Specijalizovano veće Kosova počinje izvođenje dokaza odbrane u procesu protiv Hašima Tačija i drugih

Specijalizovano veće Kosova počinje izvođenje dokaza odbrane u procesu protiv Hašima Tačija i drugih

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHašim TačiHagTužilaštvoOVK

Društvo, najnovije vesti »

Ministarka Macura i ambasador udružuju snage za porodične politike Srbije i Mađarske

Ministarka Macura i ambasador udružuju snage za porodične politike Srbije i Mađarske

Blic pre 16 minuta
Tramp potpisao izvršnu naredbu o stupanju na snagu trgovinskog sporazuma Japana i SAD

Tramp potpisao izvršnu naredbu o stupanju na snagu trgovinskog sporazuma Japana i SAD

Blic pre 1 sat
Suđenje bivšim liderima OVK: Prvi svedok odbrane Hašima Tačija biće saslušan 15. septembra: Proces u Hagu ulazi u ključnu fazu…

Suđenje bivšim liderima OVK: Prvi svedok odbrane Hašima Tačija biće saslušan 15. septembra: Proces u Hagu ulazi u ključnu fazu

Blic pre 1 sat
Svečani pendreci za svečani početak škole

Svečani pendreci za svečani početak škole

Radar pre 3 sata
Vremeplov: Rođen kralj Luj XIV - "kralj Sunce"

Vremeplov: Rođen kralj Luj XIV - "kralj Sunce"

RTV pre 2 sata