Svi pričaju o Piksijevom poklonu Pešiću – evo zbog čega je Karijev osmeh bio najiskreniji

City magazine pre 10 minuta
Dok se fudbalska reprezentacija Srbije priprema za važne kvalifikacije u Letoniji, selektor Dragan Stojković Piksi odlučio je da napravi jedan neočekivan potez, ali ne na terenu.

Naime, čim je sleteo u Rigu, Piksi je požurio da poseti bazu košarkaške reprezentacije i iznenadi legendarnog Svetislava Pešića. I dok bi mnogi očekivali sportske rekvizite ili taktike kao glavnu temu razgovora, srdačan susret obeležili su – orasnice i pita s višnjama. Tradicionalni kolači stigli su direktno iz Beograda, pažljivo spakovani kao poseban znak pažnje. Orasnice, koje mnogi vezuju za detinjstvo i domaću atmosferu, kao i osvežavajuće piće koje Pešić voli,
RTV pre 20 minuta
Vreme pre 5 minuta
Hot sport pre 45 minuta
Euronews pre 10 minuta
Sportski žurnal pre 40 minuta
Sputnik pre 40 minuta
RTS pre 10 minuta
RTV pre 20 minuta
Vreme pre 5 minuta
Hot sport pre 40 minuta
Hot sport pre 45 minuta
Hot sport pre 45 minuta