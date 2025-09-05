"Koliko vredi Srbija? 250 miliona, a mi?" Selektor Letonije podigao glas pred meč sa Piksijevim Orlovima

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu uveče odigraće izuzetno važan meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu u Rigi protiv domaćina Letonije na stadionu "Daugava", gde bi pobedom iskočila na drugo mesto u grupi.

Duel se igra u 16.00 časova po lokalnom vremenu, odnosno od 15.00 časova po vremenu u Srbiji, a naš tim je do sada upisao remi sa Albanijom i pobedu nad timom Andore. Na konferenciji za medije pred sutrašnji meč pričao je i selektor Letonije, Paolo Nikolato, koji je otkrio šta očekuje od sutrašnjeg meča sa Srbijom. Za početak je selektor Letonije, Paolo Nikolato istakao je da je zadovoljan kako je tim spreman za sutrašnji meč sa Srbijom. - Očekivanje je da želimo