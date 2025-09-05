„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Danas pre 44 minuta  |  Beta
„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) posetila je danas košarkašku reprezentaciju Srbije u Rigi.

Selektora fudbalske reprezentacije Dragana Stojkovića i direktora A selekcije Stevana Stojanovića dočekali su predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović, selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić, potpredsednik KSS-a za finansije i marketing i direktor reprezentacije Filip Sunturlić i tim menadžer Nebojša Ilić. Oba nacionalna tima će u subotu odigrati utakmice u Rigi. Fudbalsku reprezentaciju od 15 časova očekuje duel sa selekcijom Letonije u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Nedeljnik pre 4 minuta
Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Kakvo pojačanje u čukaričkom…

Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Kakvo pojačanje u čukaričkom: Nekadašnji kapiten Bajera iz Leverkuzena stigao na „brdo“! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Pad na listi FIBA: Srbija treći favorit za titulu

Pad na listi FIBA: Srbija treći favorit za titulu

Vesti online pre 44 minuta
FIBA sve manje veruje u Srbiju!

FIBA sve manje veruje u Srbiju!

Sputnik pre 34 minuta
(Video) Piksi doneo poklone kariju! Snimak dvojice selektora raspametio društvene mreže: "Doneo sam ti nešto, ali nije za…

(Video) Piksi doneo poklone kariju! Snimak dvojice selektora raspametio društvene mreže: "Doneo sam ti nešto, ali nije za televiziju"

Dnevnik pre 43 minuta
Legendarni trener posle neslavnog oproštaja: „Članovi stručnog štaba gledali Srbiju protiv Turske i pitali se koji je to sport“…

Legendarni trener posle neslavnog oproštaja: „Članovi stručnog štaba gledali Srbiju protiv Turske i pitali se koji je to sport“

Nova pre 14 minuta
Košarkaška rapsodija u režiji Luke i Denija /video/

Košarkaška rapsodija u režiji Luke i Denija /video/

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićDragan StojkovićFudbalKošarkaSvetislav PešićFudbalski savezFSSFudbalski savez SrbijeKSS

Sport, najnovije vesti »

SPORTSKI VIKEND - Bliži se jesen, sve više takmičenja. Pirot 3x3 u Lazarevcu! Odbojkaši igraju Kup! Startuje Okružna liga…

SPORTSKI VIKEND - Bliži se jesen, sve više takmičenja. Pirot 3x3 u Lazarevcu! Odbojkaši igraju Kup! Startuje Okružna liga. Omladinci Radničkog dočekuju Timočanin!

Plus online pre 34 minuta
Bliži se jesen, sve više takmičenja. Pirot 3x3 u Lazrevcu ! Odbojkaši igraju Kup! Startuje Okružna liga. Omladinci Radničkog…

Bliži se jesen, sve više takmičenja. Pirot 3x3 u Lazrevcu ! Odbojkaši igraju Kup! Startuje Okružna liga. Omladinci Radničkog dočekuju Timočanin!

Plus online pre 39 minuta
„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Danas pre 44 minuta
Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Nedeljnik pre 4 minuta
Aleksić napušta Sanderlend, ali ništa od Partizana, ovo je njegov novi klub!

Aleksić napušta Sanderlend, ali ništa od Partizana, ovo je njegov novi klub!

Sportske.net pre 3 minuta