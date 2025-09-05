„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) posetila je danas košarkašku reprezentaciju Srbije u Rigi.

Selektora fudbalske reprezentacije Dragana Stojkovića i direktora A selekcije Stevana Stojanovića dočekali su predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović, selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić, potpredsednik KSS-a za finansije i marketing i direktor reprezentacije Filip Sunturlić i tim menadžer Nebojša Ilić. Oba nacionalna tima će u subotu odigrati utakmice u Rigi. Fudbalsku reprezentaciju od 15 časova očekuje duel sa selekcijom Letonije u