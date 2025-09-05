Šta je dogovoreno na sastanku „koalicije voljnih“ o Ukrajini?

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Na današnjem sastanku u Parizu, 26 ukrajinskih saveznika obećalo je operativne i finansijske doprinose bezbednosnim garancijama za Kijev, ukoliko se postigne mirovni sporazum o okončanju rata, i sada čekaju odluku američkog predsednika Donalda Trampa da se i SAD angažuju.

Lideri takozvane koalicije voljnih složili su se danas oko „vojnog plana koji uključuje detalje o doprinosima koje su zemlje spremne da daju“, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron, posle video sastanka koji su organizovali on i premijer Velike Britanije Kir Starmer, prenosi Politiko. Sastanak je trebalo da učvrsti bezbednosne garancije za posleratnu Ukrajinu i da skicira podelu poslova među ukrajinskim saveznicima. „Sada imamo 26 zemalja koje su se formalno
Sastanak Koalicije voljnih: Nemačka odlaže odluku o vojnom angažmanu u vezi sa Ukrajinom

Blic pre 1 sat
