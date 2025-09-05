Bez zadržavanja na putničkim terminalima na granicama, za kamione najviše 360 minuta

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Bez zadržavanja na putničkim terminalima na granicama, za kamione najviše 360 minuta

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju 360 minuta, a na Sremskoj Rači 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Uslovi za vožnju su bolji u odnosu na prethodne dane, jedino magla i sumaglica u jutarnjim satima mogu otežavati vožnju pored reka i u kotlinama, napominju iz AMSS-a. Još uvek je prisutna opasnost od odrona zbog kišnog perioda koji
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Jutarnji špic u Beogradu: Gužva na Gazeli, saobraćaj pojačan i kod Autokomande

Jutarnji špic u Beogradu: Gužva na Gazeli, saobraćaj pojačan i kod Autokomande

Kurir pre 1 sat
Stanje na putevima: Bez zadržavanja na putničkim terminalima na granicama, za kamione najviše 360 minuta

Stanje na putevima: Bez zadržavanja na putničkim terminalima na granicama, za kamione najviše 360 minuta

Glas Zaječara pre 2 sata
Kamioni čekaju šest sati

Kamioni čekaju šest sati

Vesti online pre 2 sata
Amss upozorava Oprezno u saobraćaju zbog magle, odrona i đaka

Amss upozorava Oprezno u saobraćaju zbog magle, odrona i đaka

Dnevnik pre 2 sata
Kamioni na Batrovcima čekaju šest sati

Kamioni na Batrovcima čekaju šest sati

Radio 021 pre 3 sata
Vozači, oprez! Na putevima i dalje ima opasnosti od odrona: Evo gde se očekuju zastoji danas

Vozači, oprez! Na putevima i dalje ima opasnosti od odrona: Evo gde se očekuju zastoji danas

Blic pre 3 sata
Kamioni na Batrovcima čekaju i do šest sati

Kamioni na Batrovcima čekaju i do šest sati

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeBatrovciAMSSgranicni prelazi

Društvo, najnovije vesti »

Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost

N1 Info pre 40 minuta
Ispred OŠ "Đura Daničić" skup podrške učiteljici kojoj je rešenje o otkazu uručeno sat vremena pre početka školske godine…

Ispred OŠ "Đura Daničić" skup podrške učiteljici kojoj je rešenje o otkazu uručeno sat vremena pre početka školske godine

N1 Info pre 45 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Stara planina (Hem) – Olimp pre Olimpa

Prof. dr Dragan Mitić: Stara planina (Hem) – Olimp pre Olimpa

Plus online pre 10 minuta
Grupa NVO kritikuje talas otpuštanja prosvetnih radnika zbog iskazivanja političkog stava

Grupa NVO kritikuje talas otpuštanja prosvetnih radnika zbog iskazivanja političkog stava

Beta pre 5 minuta
Kraj vremena

Kraj vremena

Peščanik pre 40 minuta