Đurić: Ukoliko Evropa ne završi proces proširenja, rizikuje da postane tematski park

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da ukoliko Evropa ne završi proces proširenja na svom kontinentu, rizikuje da izgubi svoju relevantnost i da postane, kako kaže, i neka vrsta tematskog parka, gde se "može uživati u turizmu i lepo se provesti". "Da bi naš kontinent povratio svoje pravo mesto na svetskoj sceni, mi Evropljani moramo prihvatiti celokupnu viziju ujedinjene Evrope, a istinsko jedinstvo bez Balkana nije moguće", rekao je Đurić u intervju za