Nova imena na mundijalu: Još tri selekcije iz Južne Amerike obezbedile plasman na Svetsko prvenstvo! Ako stadion masivno bude navijao za alkaraza jedna stvar je sigurna: Bivši broj jedan najavio spektakl na US Openu!

Hot sport pre 25 minuta
Nova imena na mundijalu: Još tri selekcije iz Južne Amerike obezbedile plasman na Svetsko prvenstvo! Ako stadion masivno bude…

Ukupno 16 nacionalnih timova je izborilo plasman Urugvaj je peti put uzastopno obezbedio plasman na Mundijal pobedom 3:0 nad Peruom u Montevideu, golove su postigli Rodrigo Agire u 14. minutu, Džordžijan de Araskaeta u 58. i Federiko Vinas u 80. minutu. – Bio je ovo dobar način da se kvalifikujemo.

Ofanzivna igra ekipe je bila jaka, bilo je mnogo zapaženih individualnih partija – izjavio je selektor Marselo Bijelsa. Kolumbija je takođe osigurala učešće na Svetskom prvenstvu pobedom 3:0 nad Bolivijom u Barankilji, a strelci su bili Hames Rodriges u 31., Džon Kordoba u 74. i Huan Kintero u 83. minutu, čime se selekcija vratila na Mundijal nakon odsustva na prethodnom. Paragvaj je izborio plasman remijem 0:0 protiv Ekvadora u Asunsionu i na Svetskom prvenstvu će
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

Sportske.net pre 24 minuta
Evo koliko bodova treba Srbiji da bude mirna: Đorđe Petrović otkrio plan Orlova u kvalifikacijama! Poslastica za grobare, nova…

Evo koliko bodova treba Srbiji da bude mirna: Đorđe Petrović otkrio plan Orlova u kvalifikacijama! Poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Hot sport pre 24 minuta
Selektor Letonije: Moramo da damo sve od sebe na ovoj utakmici, Srbi vrede 250 miliona! (foto) poslastica za grobare, nova…

Selektor Letonije: Moramo da damo sve od sebe na ovoj utakmici, Srbi vrede 250 miliona! (foto) poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Hot sport pre 24 minuta
Pridružili se Argentini, Brazilu i Ekvadoru: Poznati novi učesnici Mundijala! Poslastica za grobare, nova emisija na kanalu…

Pridružili se Argentini, Brazilu i Ekvadoru: Poznati novi učesnici Mundijala! Poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Hot sport pre 24 minuta
Nastavak tradicije ili potpuni debakl Srbije na Eurobasketu? Sve što treba da znate pred sutrašnji dan "d" za "orlove"!

Nastavak tradicije ili potpuni debakl Srbije na Eurobasketu? Sve što treba da znate pred sutrašnji dan "d" za "orlove"!

Kurir pre 1 sat
Nikola Jokić i Srbija deo istorije! Ono što se desilo na ovom Evrobasketu nikada do sada nije!

Nikola Jokić i Srbija deo istorije! Ono što se desilo na ovom Evrobasketu nikada do sada nije!

Večernje novosti pre 2 sata
"Srbija je i dalje favorit na Eurobasketu": Francuza ne zanima šta pišu Hrvati, veruje u Pešićeve "orlove"

"Srbija je i dalje favorit na Eurobasketu": Francuza ne zanima šta pišu Hrvati, veruje u Pešićeve "orlove"

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoMundijalUS OpenKolumbijaUrugvaj

Sport, najnovije vesti »

Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Danas pre 15 minuta
Đoković protiv Alkaraza – Sukob generacija na US Openu

Đoković protiv Alkaraza – Sukob generacija na US Openu

RTK pre 20 minuta
AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

Sportske.net pre 24 minuta
Basketaši Srbije rutinski savladali Italiju na otvaranju Evropskog prvenstva

Basketaši Srbije rutinski savladali Italiju na otvaranju Evropskog prvenstva

RTS pre 10 minuta
Elšnik o propalom transferu u Tursku: „Transfer je bio 99 odsto gotov“ poslastica za grobare, nova emisija na kanalu…

Elšnik o propalom transferu u Tursku: „Transfer je bio 99 odsto gotov“ poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Hot sport pre 24 minuta