Predsednik države proglasio neradni dan posle plasmana reprezentacije na Mondijal 2026.

Sportski žurnal pre 16 minuta
Postoje mladi ljudi koji nikada nisu videli Paragvaj na Svetskom prvenstvu. Ima Paragvajaca koji su čekali čitav život da ponovo vide ovaj trenutak - rekao je predsednik Paragvaja, opravdavajući svoju odluku

Predsednik Paragvaja Santijago Penja proglasio je današnji dan za neradni, nakon što je fudbalska reprezentacija te zemlje osigurala plasman na Svetsko prvenstvo, prvi put posle 16 godina. Paragvaj je plasman na planetarnu smotru, koja se naredne godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku, obezbedio odigravši nerešeno 0:0 sa Ekvadorom, u utakmici pretposlednjeg, 17. kola kvalifikacija. Na hiljade navijača širom Paragvaja izašlo je na ulice po završetku utakmice,
Cela zemlja slavi mundijal: U Paragvaju neradan dan zbog plasmana fudbalera na SP 2026.

Jović: Spremni smo za Finsku, odbrana mora da bude još bolja

Ko se već kvalifikovao za SP 2026? Koliko još ima mesta?

