Belgija: Lotus Bakeries sa rastom prodaje u prvom polugodištu

InStore pre 34 minuta
Belgija: Lotus Bakeries sa rastom prodaje u prvom polugodištu

Kompanija Lotus Bakeries prijavila je konsolidovanu prodaju od 657,3 miliona evra u prvoj polovini 2025. godine, što predstavlja rast od 9,7% u odnosu na isti period godinu dana ranije.

EBIT je iznosio 109,7 miliona evra ili 16,7% od prihoda, dok je EBITDA iznosila 129,3 miliona evra ili 19,7% od prihoda, što predstavlja povećanje od 12,3 miliona (12,6%), odnosno 13,5 miliona evra (11,7%) u odnosu na prošlu godinu. Kompanija je u ovom periodu lansirala nove čokoladne inovacije sa zajedničkim brendiranjem pod markama Cadbury, Milka i Cote d’Or u Velikoj Britaniji i Evropi. U svim zemljama gde su lansirane, Cadbury-Biscoff ili Milka-Biscoff table
Otvori na instore.rs

Povezane vesti »

Poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji veći za 1,5 odsto, ovaj sektor dominirao

Poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji veći za 1,5 odsto, ovaj sektor dominirao

Blic pre 29 minuta
Ekonomski rast evrozone u drugom tromesečju 2025. revidiran naviše na 1,5 odsto

Ekonomski rast evrozone u drugom tromesečju 2025. revidiran naviše na 1,5 odsto

Blic pre 9 minuta
Ova vozila su se najviše registrovala kod nas, a evo šta pokazuje statistika RZS o ulazu i izlazu vozila

Ova vozila su se najviše registrovala kod nas, a evo šta pokazuje statistika RZS o ulazu i izlazu vozila

Blic pre 39 minuta
RZS: Za 6,3 odsto manje putničkih vozila ušlo u Srbiju u drugom kvartalu 2025.

RZS: Za 6,3 odsto manje putničkih vozila ušlo u Srbiju u drugom kvartalu 2025.

Euronews pre 24 minuta
Kakva je zaista bila sezona u Hrvatskoj? Ministar turizma izneo podatke koji su mnoge iznenadili

Kakva je zaista bila sezona u Hrvatskoj? Ministar turizma izneo podatke koji su mnoge iznenadili

Mondo pre 19 minuta
Slovenija postala mega-popularna destinacija: Jun 2025. najuspešniji u istoriji turizma! Jedan grad očarao turiste

Slovenija postala mega-popularna destinacija: Jun 2025. najuspešniji u istoriji turizma! Jedan grad očarao turiste

Kurir pre 34 minuta
Za 1,5 odsto veći poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji

Za 1,5 odsto veći poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji

Politika pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaBelgija

Ekonomija, najnovije vesti »

Zašto je nekada bolje birati manju platu

Zašto je nekada bolje birati manju platu

Kamatica pre 24 minuta
Očekuje se konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog Vlade 551 evro

Očekuje se konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog Vlade 551 evro

RTV pre 49 minuta
Beograd na vodi u postpuku dobijanja dozvola za izgradnju višespratnica od Gazele do Sajma

Beograd na vodi u postpuku dobijanja dozvola za izgradnju višespratnica od Gazele do Sajma

Danas pre 4 minuta
Ko plaća cenu nižih cena: "Vlast upala u svoju zamku, potrebno podizanje domaće proizvodnje i konkurencije"

Ko plaća cenu nižih cena: "Vlast upala u svoju zamku, potrebno podizanje domaće proizvodnje i konkurencije"

N1 Info pre 24 minuta
Beograd na vodi traži "zelenu dozvolu" za gradnju od Gazele do Sajma

Beograd na vodi traži "zelenu dozvolu" za gradnju od Gazele do Sajma

N1 Info pre 29 minuta