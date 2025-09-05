Belgija: Lotus Bakeries sa rastom prodaje u prvom polugodištu

Kompanija Lotus Bakeries prijavila je konsolidovanu prodaju od 657,3 miliona evra u prvoj polovini 2025. godine, što predstavlja rast od 9,7% u odnosu na isti period godinu dana ranije.

EBIT je iznosio 109,7 miliona evra ili 16,7% od prihoda, dok je EBITDA iznosila 129,3 miliona evra ili 19,7% od prihoda, što predstavlja povećanje od 12,3 miliona (12,6%), odnosno 13,5 miliona evra (11,7%) u odnosu na prošlu godinu. Kompanija je u ovom periodu lansirala nove čokoladne inovacije sa zajedničkim brendiranjem pod markama Cadbury, Milka i Cote d’Or u Velikoj Britaniji i Evropi. U svim zemljama gde su lansirane, Cadbury-Biscoff ili Milka-Biscoff table