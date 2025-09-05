Takoreći bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1670 dinara za evro

Kurir pre 49 minuta
Zvanični srednji kurs danas je 117,1670 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1677 dinara za jedan evro. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.
