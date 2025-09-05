Putin: Nemam nameru da putujem bilo gde na sastanak sa Zelenskim, jedino mesto sastanka je Moskva

Predsednik Rusije Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da nema nameru da putuje bilo gde na sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je spreman za susret sa njim u Moskvi, prenela je Ukrajinska pravda.

Ukrajinska strana želi ovaj susret i predlaže da kažem - spreman sam, molim vas dođite. Mi ćemo definitivno osigurati uslove za rad i bezbednost - 100 odsto garancije, rekao je Putin i ocenio da je zahtev Ukrajinaca za susretom u trećoj zemlji - preterani zahtev. Ponavljam još jednom - ako neko zaista želi susret sa nama, mi smo spremni. Najbolje mesto za to je prestonica Ruske Federacije - herojski grad Moskva, naglasio je Putin. Nešto ranije, Putinov portparol