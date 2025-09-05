Hamas objavio prvi snimak Alona Ohela posle otmice, porodica: "Bili smo šokirani kada smo videli njegovo stanje"

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Hamas objavio prvi snimak Alona Ohela posle otmice, porodica: "Bili smo šokirani kada smo videli njegovo stanje"

Teroristička grupa Hamas danas je objavila propagandni video-snimak na kojem su prikazani taoci Alon Ohel, državljanin Srbije, i Gaj Gilboa-Dalal, koji se nalaze u zatočeništvu gotovo 700 dana od otmice 7. oktobra 2023. godine.

Video je objavljen u trenutku kada se najavljuje velika izraelska ofanziva u Gazi, gde Gilboa-Dalal u snimku kaže da se nalazi, prenosi Tajms of Izrael. Porodica Gilboa-Dalala odobrila je objavljivanje 28-sekundnog isečka iz dužeg snimka, u kojem on navodi datum 28. avgust 2025. i ističe da ga drži Brigada Iz ad-Din al-Kasam iz Hamasa. Ovo je prvi put da je Alon Ohel viđen na video-snimku otkako su on, Gilboa-Dalal i još 249 ljudi zarobljeni tokom Hamasovog napada
Ključne reči

IzraelHamasMarko ĐurićGaza

