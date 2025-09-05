Gde se danas održavaju protesti u Srbiji: Novi Sad nije jedini grad gde narod izlazi na ulice

Na poziv studenata i zborova građana večeras će biti održani protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Prijepolju i Leskovcu.

Veliki protest „Srbijo da li nas čuješ“ biće održan u Novom Sadu s početkom u 19.00 časova, na raskrsnici ulica Stražilovske i Bulevara cara Lazara. Organizatori su preko društvenih mreža pozvali učesnike da sa sobom ne vode decu i kućne ljubimce i da na skup dođu bez bicikala i trotineta. Kragujevački maturanti pozvali su na skup podrške otpuštenim profesorima ispred Druge kragujevačke gimnazije 5. septembra u 11.30 časova. Kako je ranije saopštio Plenum, iz te