Pogledajte nestvarne prizore sa protesta u Novom Sadu VIDEO

Na protestu "Srbijo, da li se čujemo" u Novom Sadu okupilo se više desetina hiljada ljudi, koji su stigli iz cele Srbije.

Protest je počeo u 19 sati, a održani su govori ispred kampusa. E amigo pukao si skroz Šta kažeš 8%😂 pic.twitter.com/jY6PDqWKWf — ZEKKI🇷🇸 (@ZekiPejic) September 5, 2025 Ogromna kolona građana potom je otišla do Filozofskog fakulteta, gde je stacioniran veliki broj pripadnika policije. Novi Sad 05. 09. 2025. pic.twitter.com/cdWAcj33sW — Kreni-Promeni (@KPromeni) September 5, 2025 U Novi Sad pristizali su građani iz cele Srbije, a uoči samog skupa stvorile su se