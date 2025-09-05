Pogledajte nestvarne prizore sa protesta u Novom Sadu VIDEO

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Nova.rs
Pogledajte nestvarne prizore sa protesta u Novom Sadu VIDEO

Na protestu "Srbijo, da li se čujemo" u Novom Sadu okupilo se više desetina hiljada ljudi, koji su stigli iz cele Srbije.

Protest je počeo u 19 sati, a održani su govori ispred kampusa. E amigo pukao si skroz Šta kažeš 8%😂 pic.twitter.com/jY6PDqWKWf — ZEKKI🇷🇸 (@ZekiPejic) September 5, 2025 Ogromna kolona građana potom je otišla do Filozofskog fakulteta, gde je stacioniran veliki broj pripadnika policije. Novi Sad 05. 09. 2025. pic.twitter.com/cdWAcj33sW — Kreni-Promeni (@KPromeni) September 5, 2025 U Novi Sad pristizali su građani iz cele Srbije, a uoči samog skupa stvorile su se
Kordon policije ispred DIF-a, građani na poziv studenata idu ka Filozofskom fakultetu

N1 Info pre 29 minuta
VIDEO Skupovi podrške Novosađanima počeli u više gradova u Srbiji

Radio 021 pre 14 minuta
MUP: Učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju

Nedeljnik pre 14 minuta
Minut nakon završetka govora u Novom Sadu MUP objavio: „Planiraju napad na policiju spred Filozofskog fakulteta i DIF-a“

Nova pre 29 minuta
MUP: Učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu planiraju napad na policiju

Politika pre 9 minuta
VIDEO Kordon policije čeka u mraku: Pogledajte snimak ispred DIF-a u Novom Sadu dok traje veliki protest protiv policijske…

Nova pre 1 sat
Pogledajte prve snimke protesta u Novom Sadu iz vazduha

Nova pre 54 minuta
