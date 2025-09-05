Đoković protiv Alkaraza u novom sudaru generacija - Španac osvojio prvi set

NJUJORK - Srpski teniser Novak Đoković igra u polufinalu Ju-Es opena protiv Španca Karlosa Alkaraza, a to je njihov prvi međusobni duel na njujorškom betonu. Prvi set pripao je Špancu 6:4. U drugom polufinalu sastaju se Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim.

4:6 – Alkaras osvojio prvi set Alkaras je došao do prvog perioda, a jedini brejk viđen je u uvodnom gemu. Set je trajao 48 minuta. Dosta loš set sa obe strane, ali Alkaras je bio bolji kada se lomilo, a padovi su mu bilo manji tokom ovih 50 minuta. Novak je ušao stegnuto u meč, nedovoljno agresivno, za razliku od rivala koji, doduše, dosta i greši. Obojica mogu dosta bolje od ovoga i nadamo se tome u nastavku. Svoje 14. polufinale Ju-Es opena Đoković, sedmi nosilac