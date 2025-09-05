Tramp potpisao izvršnu naredbu o stupanju na snagu trgovinskog sporazuma sa Japanom

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp potpisao je u četvrtak izvršnu naredbu kojom na snagu stupa trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Japana, saopšteno je iz Bele kuće.

''Prema sporazumu, SAD primenjuju osvnovnu carinu na uvoz skoro celokupne robe iz Japana u SAD, uz poseban sektorski tretman za automobile i automobilske delove, generičke farmacetuske proizvode i prirodne resurse koji nisu prirodno dostupni ili proizvedeni u SAD'', navodi se u tekstu izvršne naredbe, javlja Rojters. Početkom avgusta SAD su pristale da izmene izvršnu naredbu američkog predsednika Donalda Trampa o carinama kojom je pogrešno primenjen nedavno