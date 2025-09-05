Geršon Jabusele o Nikoli Jokiću: Videćemo…

Geršon Jabusele je u aktuelno oslabljenom izdanju francuske reprezentacije verovatno prva zvezda tima, a za medije je govorio po dolasku ekipe u Letoniju. /od reportera Sport kluba iz Rige Košarkaš Njujork Niksa igrao je veoma dobro u Tampereu u grupnoj fazi Evropskog prvenstva – beležio je 14 poena, 4,4 skoka i 2,4 asistencije u proseku.

Medije je zanimalo da li bi njegov tim mogao da uspori Nikolu Jokića, najboljeg igrača srpskog tima. Ukoliko Francuska eliminiše Gruziju u osmini finala (nedelja 14.15), a Srbija dan ranije bude bolja od Finske (20.45), upravo bi Srbija i Francuska igrale u četvrtfinalu Evrobasketa. „Videćemo da li ćemo igrati sa njima“, rekao je Geršon Jabusele uz osmeh u miks-zoni „Šaomi arene“ u Rigi. Imao je priliku Jabusele i da gleda duel Turska – Srbija, koji mnogi smatraju