Čisto ludilo! Najjeftinija karta za meč Đokovića i Alkaraza je čak 1000 dolara, a evo koliko košta najskuplja!

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
Novak Đoković i Karlos Alkaraz će se od 21 čas po srpskom vremenu sastati u polufinalu US Opena, a da biste uživo gledati taj sudar teniskih titana potrebno je da izdvojite pravo malo bogatstvo.

Naime, najjeftinija karta za meč Srbina i Španca iznosi 1011 dolara, ali biste bili tek u trećem prstenu ogromnog stadiona Artur Eš gde vam se pogled možda ne bi ni svideo. Čim biste prišli u drugi prsten, cene bi se kretale od 2.800 do 3.376 dolara i tu već imate pristojan ugođaj i onakav momenat kakav biste želeli. E, onda u prvom prstenu se nalaze samo oni koji su u prilici da daju od 9.000 do neverovatnih 15 hiljada dolara! Jasno je da će se na ovom susretu
Novak ĐokovićUS OpenDolarKarlos Alkaraz

